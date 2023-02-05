اسوشيتد برس: اتفاق واشنطن وبغداد أوقف انهيار الدينار العراقي امام الدولار

2023/02/05 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت وكالة الاسوشيتد برس، اليوم الاحد، أن انهيار الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي والمستمر منذ أيام بشكلٍ غير مسبوق، قد تم "إيقافه الان" بعد حصول توافق بين بغداد وواشنطن بشكلٍ غير مباشر على معالجة ازمة تهريب الدولار خارج البلاد.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "السقوط الحاد للدينار العراقي خلال الفترة الماضية تم إيقافه بنجاحٍ الان بعد أن أتت المقابلة التي جرت بين وفد البنك المركزي العراقي ومسؤولي الخزانة الامريكية بثمارها"، في إشارة الى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين الطرفين في العاصمة التركية انقرة.

وبينت أن "الجانب الأمريكي اطلع على إصلاحات وإجراءات الحكومة العراقية والبنك المركزي لمخاطبة التزام البلاد بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول المنطقة ومنها سوريا وإيران، حيث أشاد مساعد مدير الخزانة الامريكية بريان نيلسون بتفاني السلطات في بغداد لتحسين مستوى تعاونها مع الإجراءات الامريكية".

وأشارت الوكالة إلى أن "أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي شهدت وللمرة الأولى منذ أيام توقعات باستقرار في القيمة خلال الأيام المقبلة مع ظهور نتائج الاجتماع الذي عقد في انقرة"، مؤكدة أن "السلطات العراقية ما تزال مستمرة أيضا في خططها لأرسال وفدا الى واشنطن، من المتوقع أن يصل الأسبوع الحالي من أجل حل الازمة بشكلٍ جذري".

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