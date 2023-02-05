المرور تفرض غرامة 100 الف دينار على المتلاعبين بلوحات المركبات

2023/02/05 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن فرض غرامة بقيمة 100 الف دينار على المتلاعبين بلوحات المركبات.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تعتبر مخالفة التلاعب او تحريف أرقام المركبات من المخالفات المرورية الجنائية والتي لها تبعات قانونية، حيث تستمر مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات وحسب توجيه وزير الداخلية وإشراف ومتابعة مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، برصد كافة المركبات المحرفة او المتلاعب بأرقامها كما تفرض غرامة مالية وقدرها مائة الف دينار عراقي وحسب المادة 25 ثانياَ( ج) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".

ودعت المديرية بحسب البيان "سائقي المركبات كافة، بأن يعوا خطورة هذه المخالفة والأبتعاد عنها كونها مخالفة جنائية يحال المخالف مع المركبة إلى الجهات المختصة ووفق القانون".

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