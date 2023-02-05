تكليف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة

2023/02/05 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

الاحد، باسم العوادي بمهامّ المتحدث

الرسمي للحكومة.

وذكر بيان لمكتب السوداني انه

"استمراراً لنهج التواصل البنّاء مع

الرأي العام، وتوفير المعلومات عن

الأداء الحكوم

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