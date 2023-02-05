باكستان.. وفاة الرئيس السابق برويز مشرف في منفاه بدبي

2023/02/05 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام باكستانية محلية

اليوم الأحد، أن الرئيس الباكستاني

السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي

بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويذكر أنه في ديسمبر من العام 2019 قضت

محكمة باكستانية بالإعدام في

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