الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني فوق الأطلسي وبكين مستاءة بشدة

2023/02/05 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط الجيش الأميركي السبت بأوامر من الرئيس جو بايدن المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين التي عبرت عن استياء شديد.وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أن طائرة مقاتلة من … Readmore

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