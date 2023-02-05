وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد معاناة طويلة مع المرض

2023/02/05 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام باكستانية محلية ،اليوم الأحد، بأن الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.وأكدت السفارة الباكستانية في الإمارات خبر الوفاة.وحَكَم مشرف (79 عامًا) باكستان لقرابة عشر سنوات بعد استيلائه على … Readmore

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