نبذة عن مسيرة برويز مشرف رئيس باكستان الأسبق بعد إعلان وفاته

2023/02/05 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرئيس الباكستاني الأسبق، الجنرال برويز مشرف، في دبي بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى دبي الأمريكي بحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني.

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