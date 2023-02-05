2023/02/05 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعهدت وزارة النفط، اليوم الأحد، بمشاريع واعدة في مصافي الجنوب لزيادة الطاقة الانتاجية وتحسين جودة المنتجات النفطية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن ” وكيل الوزارة لشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تتعاون مع شركة يابانية ‘رصينة’ لتحسين جودة المنتجات النفطية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تتعاون مع شركة يابانية ‘رصينة’ لتحسين جودة المنتجات النفطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تتعاون مع شركة يابانية ‘رصينة’ لتحسين جودة المنتجات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).