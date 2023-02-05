الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً



الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً
2023/02/05 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سجلت أسعار  صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وفي ما يلي أسعار الصرف وفقاً لما ورد للرابعة:

– بغداد:

سعر البيع 163000 دينار  عراقي  لكل 100 دولار

سعر الشراء 162000 دينار  عراقي لكل 100  دولار

– كردستان

سعر البيع 166500  دينار عراقي   لكل 100 دولار

سعر الشراء 164500 دينار  عراقي لكل 100  دولار

– الجنوب:

سعر البيع 162000 دينار   عراقي  لكل 100 دولار

سعر الشراء 161000 دينار    عراقي لكل 100  دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).



واصل القراءة على وكالة تقدم الاخبارية