2023/02/05 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وفي ما يلي أسعار الصرف وفقاً لما ورد للرابعة:

– بغداد:

سعر البيع 163000 دينار عراقي لكل 100 دولار

سعر الشراء 162000 دينار عراقي لكل 100 دولار

– كردستان

سعر البيع 166500 دينار عراقي لكل 100 دولار

سعر الشراء 164500 دينار عراقي لكل 100 دولار

– الجنوب:

سعر البيع 162000 دينار عراقي لكل 100 دولار

سعر الشراء 161000 دينار عراقي لكل 100 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).