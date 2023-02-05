الديوانية.. تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها:

2023/02/05 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال متهم بقتل زوجته بعد أن ادعى انتحارها في محافظة الديوانية.

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