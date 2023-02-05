برئاسة المحمداوي.. وفد أمني يصل كركوك

2023/02/05 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، اليوم الاحد، إلى محافظة كركوك.

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