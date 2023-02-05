الفتح: ازمة الدولار مفتعلة من قبل امريكا للضغط على الحكومة الحالية لتنفيذ مطالب محددة

2023/02/05 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي ان الاتفاق الاخير بين البنك المركزي العراقي ونظيره الامريكي في تركيا اعطى الضوء الاخضر للعراق بالحصول على ما يحتاجه من الدولار ، مشددا على ان الازمة الحالية مفتعلة من قبل الولايات المتحدة في … Readmore

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