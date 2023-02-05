نادين نجيم ترتدي خاتم الخطوبة رسمياً من حبيبها ناريك ناربيكيان

2023/02/05 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جمهورها لحظات قبولها خاتم الخطوبة رسميا من حبيبها ناريك ناربيكيان، الذي قدم لها الخاتم أثناء الاحتفال المبكر بيوم ميلادها، لتتوج قصة حب ظهرت للعلن منذ تشرين الثاني الماضي.وظهرت نادين في مقطع فيديو تم إعادة … Readmore

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