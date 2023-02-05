النفط: نسعى لبناء عدد من وحدات تحسين المنتجات النفطية ومنها البنزين

2023/02/05 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط ،اليوم الاحد، عن مشاريع واعدة في مصافي الجنوب لزيادة الطاقة الانتاجية وتحسين جودة المنتجات النفطية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته أن "وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس ترأس الاجتماع القيادي لقطاع التصفية بحضور عدد من مديري شركات ودوائر الوزارة ونخبة من الملاكات الهندسية والفنية".

وأضافت أن "الاجتماع بحث الخطط المستقبلية والمشاريع الهادفة ذات الجدوى الاقتصادية التي تعمل عليها شركات الجهد الوطني بغية تحقيق الاهداف المرجوة"، مشيرة الى "ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات بمختلف المجالات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي قد تعترض العمل وفق التوقيتات الزمنية المخطط لها خدمة للصالح العام".

وأوضح يونس خلال الاجتماع ، بحسب البيان ان "الوزارة وضمن خططها ماضية في مشاريع تطوير البنى التحتية لقطاع التصفية، اضافة الى بناء عدد من وحدات تحسين كافة المنتجات النفطية ومنها البنزين"، مؤكداً "حرص الوزارة على دعم مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية للمصافي العراقية وتحسين نوعية وجودة المنتجات النفطية وفق المواصفات الاوربية (يورو 5)".

وأشار الى أن "مصافي الجنوب ستشهد خلال الفترة القادمة تنفيذ عدد من مشاريع تطوير وتأهيل وحدات الازمرة وتحسين البنزين، وتنصيب وحدات جديدة لمجمع التكسير بالعامل المساعد (FCC) بالتعاون مع احدى الشركات اليابانية الرصينة، وتعد الأولى في العراق، وتتمتع بتقنية رفع نسبة كفاءة وطاقة المنتجات البيضاء من مخلفات المصافي وبجودة عالية"، مبيناً أن "مشروع مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) يهدف الى توفير منتجات نفطية بجودة عالية وفق المواصفات الاوروبية (يورو 5)".

وتابع أن "المشروع يعمل على انتاج منتجات نفطية ذات قيمة مضافة عالية كالبنزين والديزل وفق المواصفات القياسية والمعايير البيئية".

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