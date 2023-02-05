المركزي العراقي يبيع اكثر من 82 مليون دولار بمزاد العملة اليوم

2023/02/05 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت مبيعات المركزي العراقي من الدولار، اليوم الاحد، انخفاضاً لتبلغ أكثر من 82 مليون دولار .

وبحسب جدول المبيعات على موقع النافذة، وتابعته (بغداد اليوم)، فإن "إجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات إعتمادات) بلغ 24,734,460 مليون دولار.فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 57,400,000 مليون دولار، في حين بلغ اجمالي المبيعات الكلية 82,134,460 مليون دولار.

وقام 18 مصرفا بتلبية الطلبات النقدية، فيما بلغ عدد المصارف المشاركة بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفا فقط.

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