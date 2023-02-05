2023/02/05 | 11:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصداقة... أهميتها ودورها في حياتنا - يا هلا بالضيف الباحث والاكاديمي د. واثق عباس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gZH9sLX05RM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصداقة... أهميتها ودورها في حياتنا - يا هلا بالضيف الباحث والاكاديمي د. واثق عباس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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