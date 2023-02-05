ادارة مطار النجف تخالف امر سلطة الطيران وتشتري انابيب بمبلغ 852 الف دولار

2023/02/05 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة ايرث نيوز، اليوم الاحد، على وثائق تظهر مخالفة ادارة مطار النجف الدولي امر سلطة الطيران المدني بالتعاقد لشراء انابيب شبكة الحريق للصالات بمبلغ 852 الف دولار.

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