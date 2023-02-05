2023/02/05 | 12:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يترقب عراقيون سعر صرف الدينار العراقي إثر تفاهمات للبنك المركزي العراقي...

ظهرت المقالة الدولار وحكومة السوداني أمام ثلاثة ضغوط..



شروط أمريكا ولوبي عدم الرضوخ لها..



وثورة الشارع أولاً على المسلة.

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