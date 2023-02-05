عقوبات أوروبا على الوقود الروسي تدخل حيز التنفيذ والسعودية تحذر

2023/02/05 | 12:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حذرت السعودية من تفاقم أزمة إمدادات الطاقة حول العالم، مع دخول...

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