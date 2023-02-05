بعد انخفاض استمر لثلاثة ايام .. تشهد بغداد ارتفاع سعر الدولار

2023/02/05 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد،

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد،

واقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية

في بغداد سجلت صباح اليوم 162.750 دينار

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