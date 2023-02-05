2023/02/05 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مستشفى الفلوجة للنسائية

والاطفال التعليمي بمحافظة الانبار

علاوي محي العيساوي، الأحد، عن تسجيل

اعلى نسبة ولادة خلال العام الماضي 2022

في مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها.

وقال العيساوي في ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلوجة تسجل 13 ألف ولادة خلال 2022.. محمد وعلي أبرز الأسماء المتداولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلوجة تسجل 13 ألف ولادة خلال 2022.. محمد وعلي أبرز الأسماء المتداولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).