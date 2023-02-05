2023/02/05 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون "نودلز طول العمر"، الطبق الشائع في الصين، سميكة أو رفيعة، مسطحة أو مقرمشة..لكنها دائمًا طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجلب الحظ والثروة.. تعرّف إلى طبق "نودلز طول العمر" الصيني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجلب الحظ والثروة.. تعرّف إلى طبق "نودلز طول العمر" الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).