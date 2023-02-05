تشابك الأزمات.. مرتضى العزاوي

2023/02/05 | 12:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي:

أزمة الوقود (الگاز) و طوابير الشاحنات أمام المحطات سببها الرئيسي انهيار منظومة الكهرباء الوطنية في البغداد و المنطقة الوسطى حيث أدى ذلك الى ارتفاع كبير في الطلب على الوقود لدى المولدات الأهلية و الخاصة لتعويض النقص في الكهرباء و هو أمر يؤدي الى خسائر مالية كبيرة للعراق بسبب سياسات دعم الوقود و عمليات التهريب المتابعة لها.

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