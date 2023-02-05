2023/02/05 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 7 ملايين دينار خلال المؤشر الخاص بالعام 2022.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي: إن “متوسط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 7ملايين دينار..



متوسط دخل الفرد العراقي في 2022 المركز الخبري الوطني.

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