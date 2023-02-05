2023/02/05 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بتوجيه ومتابعة وزير المالية طيف سامي، أنجزت دائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية: استحداث اكثر من 5 آلاف درجة وظيفية لتثبيت العقود المركز الخبري الوطني.

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