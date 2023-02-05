التخطيط تحدد متوسط دخل الفرد العراقي في 2022

2023/02/05 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاحد، أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 7 ملايين دينار خلال المؤشر الخاص بالعام 2022.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ ما بين 6.5 الى 7 ملايين دينار خلال العام الماضي".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار النفط ساهم في ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي"، مبينا أن "متوسط دخل الفرد يحتسب من خلال تقسيم الناتج القومي الإجمالي على عدد السكان البلد".

وحصة الفرد أو دخله، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.

ويعتمد العراق وهو من الدول الريعية بشكل شبه تام في موازنته العامة على النفط، فبعد أن مر بظروف اقتصادية صعبة خلال العام 2020 نتيجة انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، ارتفعت الاسعار مرة اخرى في نهاية العام 2021 وبداية 2022 لتتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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