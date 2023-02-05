الاقتصاد نيوز تكشف عن صادرات كردستان النفطية خلال شهر كانون الثاني الماضي

2023/02/05 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت صادرات إقليم كردستان خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 1.6٪ مقارنة بشهر كانون الأول.

ووفقا لوحدة التحليل في الاقتصاد نيوز، فان إقليم كردستان صدر 12.5 مليون برميل خلال شهر كانون الثاني الماضي، بينما صدر في كانون الأول 12.7 مليون برميل.

واحتلت كرواتيا المرتبة الأولى بـ4.25 مليون برميل، وبعدها إيطاليا بـ2.9 مليون برميل ومن ثم تركيا 2.24 مليون برميل وإسرائيل 1.4 مليون برميل وقبرص 1 مليون برميل ورومانيا 606 الف برميل.

وتعتبر الحكومة المركزية، تصدير إقليم كردستان، النفط بشكل مستقل، غير دستوري، اذ يطالب عدد كبير من المختصين إقرار قانون النفط والغاز لتوحيد سياسة العراق النفطية.

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