الخارجية العراقية تكشف عن جدول زيارة لافروف إلى بغداد اليوم الأحد

2023/02/05 | 12:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية العراقية: زيارة لافروف إلى بغداد تؤكد انفتاح العراق على جميع شركائه (Getty)

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيصل إلى العاصمة بغداد مساء هذا اليوم الأحد، ويبدأ مهام زيارته غداً الإثنين، بعقد لقاءت واجتماعات مع المسؤولين العراقيين، أبرزهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق من صباح أمس السبت، كشفت مصادر عراقية لـ"العربي الجديد"، أنه سيعقد سلسلة من المحادثات التي وصفها بالمهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن جدول أعمال لافروف يتضمن لقاء نظيره وزير الخارجية فؤاد حسين يوم غد الإثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث، في إشارة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة"، مشيراً إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات"، وفقا لما جاء في تصريح المتحدث العراقي الرسمي.

وذكر الصحاف أن العلاقة مع الجانب الروسي أساسية واستراتيجية متعددة المصالح"، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز دور العراق في تنسيق التفاعلات الإقليمية والدولية. وبيّن أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسياً اقتصادياً استثمارياً، ويضم شركات متعددة نفطية غازية، إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".



ولفت إلى أن "الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية".

وأكد الصحاف أن "الزيارة تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة، واستشراف الرؤى المشتركة وإيجاد مقاربات أساسية بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات التي ينبغي العمل عليها بشكل مشترك، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة حوله، أهم الملفات التي تحتاج إلى تقارب في الرؤى ومواقف بالمستويين الإقليمي والدولي".

وأمس السبت، كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، لـ"العربي الجديد"، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، من أجل الاجتماع مع قادة الإقليم.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن سيتم توقيع اتفاقيات تخص قضايا الاستثمار والاقتصاد، خصوصاً في جانب النفط والغاز والطاقة، مع ملفات الأمن وتبادل الخبرات وإمكانية عقد صفقات تسليح جديدة بين بغداد وموسكو.

وأضاف أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث في بغداد تفعيل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين متعلقة بالصحة والتربية والتعليم والنقل والنفط والطاقة، وغيرها من الملفات، إضافة لملف الطلاب العراقيين الذين يدرسون في روسيا، وهذه الملفات أغلبها أيضا سوف يبحثها لافروف خلال زيارته لأربيل واجتماعه من حكومة الإقليم والقيادات الكردية".

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