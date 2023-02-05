التالي
منذ 39 دقيقة
المالية: استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة
منذ ساعتين
الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً
منذ 3 ساعات
تعرف على حالة الطقس في العراق
منذ 13 ساعة
المالية: استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة
منذ 15 ساعة
المرور تحدد المشمولين بالغرامات على وقوف العجلات أمام المنازل
منذ 16 ساعة
التربية تعلن إنطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين يوم غد الأحد
منذ 17 ساعة
الخطوط الجوية تعلن إيقاف جميع رحلاتها إلى إسطنبول وبالعكس
منذ 18 ساعة
مستشار السوداني: قرارات حكومية لدعم توطين الأدوية في العراق
منذ 19 ساعة
التربية توضح بشأن صدور قرار يتعلّق بمادة الاجتماعيات
منذ 21 ساعة
الموارد تعلن ارتفاع خزين المياه المتجددة بعد غزارة الامطار
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).