المالية: استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

2023/02/05 | 12:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان للوزارة، “بتوجيه ومتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، انجزت دائرة الموازنة في الوزارة اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة”.

واضاف ان “عدد إجمالي الدرجات الوظيفية بلغ 5621 درجة موزعة كالاتي:

وزارة الزراعة مركز الوزارة 132

محافظة ميسان / مديرية الزراعة 80

وزارة الصناعة / الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي 68

وزارة النفط / شركة المشاريع النفطية 926

المؤسسات البلدية لمحافظة بابل 2117

وزارة الزراعة / دائرة البيطرة 148

مجلس النواب 38

وزارة الزراعة / دائرة الغابات والتصحر 437

عقود مجلس محافظة كربلاء المقدسة 71

عقود جامعة الفرات الأوسط التقنية 706

وزارة الثقافة / مركز الوزارة 273

مركز وزارة الاعمار والاسكان 2

وزارة الصناعة / الشركة العامة للصناعات الإنشائية / 40

محافظة المثنى /مديرية الزراعة 19

ديوان الوقف الشيعي / الدائرة الإدارية 89

محافظة صلاح الدين / مديرية الزراعة 445

محافظة المثنى / مجلس المحافظة 30

وتابع ان “اجراءات الاستحداث جاءت إستناداً الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (23067) و(23066) لسنة 2023، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (75555) في 27 كانون الأول 2022”.

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