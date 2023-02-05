علاوي: امريكا تبتز حكومة السوداني وقرارات الفدرالي مدروسة للسيطرة على العراق

2023/02/05 | 13:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، الاحد، الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الابتزاز ضد حكومة السوداني، مبينا ان قرارات البنك الفدرالي الأميركي ممنهجة ومدروسة للسيطرة على العراق.وقال علاوي في حوار متلفز: ان “العراق عليه التوجه لبيع النفط الى الهند والصين … Readmore

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