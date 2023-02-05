العقوبات الاوروبية بحظر مشتقات الوقود الروسية المنقول بحراً تدخل رسمياً حيز التنفيذ

2023/02/05 | 13:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السعودية من تفاقم أزمة إمدادات الطاقة حول العالم، مع دخول عقوبات أوروبية على روسيا، الأحد 5 فبراير/شباط 2023، حيز التنفيذ، وتقضي بحظر مشتقات الوقود المنقول بحراً، إلى جانب تحديد أسعار الوقود الروسي عند سقف 100 دولار للبرميل.حيث قال … Readmore

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