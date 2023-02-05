عبوة ناسفة تودي بحياة طفل في صلاح الدين

2023/02/05 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنانفجرت عبوة ناسفة، اليوم الاحد، على أطفال في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

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