المالية النيابية: إجراءات البنك المركزي

2023/02/05 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، اليوم الاحد، أن نتائج الاجتماع بين البنك المركزي والخزانة الأمريكية "تبشر بالخير"، خصوصا وأن البنك المركزي أعلن عقب انتهاء الزيارة بأنه خلال الأيام القادمة سيكون له زيارة إلى واشنطن.

وقالت معروف لـ(بغداد اليوم) إن "البنك المركزي والحكومة لديهما نية جادة لإعادة الاستقرار لسوق الصرف والتعاملات المالية بشكل عام في البلاد"، مبينةُ أن "ذلك يحدث من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية في البلاد".

وأضافت أن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ستؤتي بثمارها في المستقبل القريب"، مؤكدة أنه "الدولار سيعود لوضعه السابق".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي العراقي اختتام اجتماع محافظ البنك المركزي مع مساعد وزير الخزانة الأميركية، فيما أشار الى ابداء الخزانة استعدادها لـ"المرونة".

وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له اختتموا مساء اليوم الجمعة 2023/2/3 في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

وأكدت وزارة الخزانة الامريكية "دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم امس الخميس الخاص بالتأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة".

وأبدت وزارة الخزانة الامريكية "استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري".

ويشهد سعر صرف الدينار العراقي ومنذ أكثر من شهرين تراجعا أمام الدولار الأميركي بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي، حيث وصل سعر الصرف الخميس والجمعة، إلى عتبة 170 ألف دينار، وبلغ في بعض الأسواق والبورصات المالية نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله من قبل.

تحرير: ر.



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