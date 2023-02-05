العراق واليابان يتفقان على مذكرة تفاهم لتطوير التعليم

2023/02/05 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، مع سفير اليابان لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، الشأن التربوي وسبل تطويره من خلال التعاون المشترك بين البلدين.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "النظام التعليمي في العراق قد واجه الكثير من الازمات التي وقفت حائلاً أمام تقدمه وازدهاره أبان دخول عصابات داعش الى بعض المحافظات وإتلافهم ثقافة البلد الزاخرة، فضلا عن أزمة كوفيد 19، التي جعلتنا بحاجة ماسة إلى بذل الجهود المضاعفة وتبادل الأفكار والخبرات مع الدول المتقدمة لاستعادة مكانته العلمية وفي مقدمتها الجمهورية اليابانية".

وأضاف البيان أنه "تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لوضع مذكرة تفاهم بين البلدين تُعنى بتعزيز المنظومة التعليمية والتركيز على ملف البُنى التحتية للوزارة التي تتمثل بتدريب الملاكات التدريسية وتحسين التعليم الإلكتروني، فضلا عن رفد المختبرات المدرسية بالمعدات اللازمة للنهوض بواقعها العلمي ".





من جانبه أعرب سفير جمهورية اليابان في العراق بحسب البيان عن "شكره وتقديره لوزير التربية على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب"، مؤكداً أن "بلاده مُلتزمة بوعودها في تقديم الدعم للأطر التربوية في شتى المجالات لتحسين مخرجات التعليم في العراق".

تحرير: أ.غ

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