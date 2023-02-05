سلطـة الطيـران المـدني تعلن البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران في العراق

2023/02/05 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران المدني لمطار اربيل الدولي.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إننا سعداء من خلال تظافر جهود جميع المعنيين في الطيران المدني في البلاد من أجل اجتياز عملية التدقيق الأمني الـدولي USAP-CMA، وعبر فريق التدقيق الدولي - الإيكاو والذي يهدف ذلك إلى التزام العراق بتطبيق جميع المعايير والالتزامات الدولية بما يخص أمـن وتسهيلات الطيـران المدني في البلاد".

وأكد الاسدي أن "التدقيق الأمني سيكون منطلقاً لمستقبل واعد للطيران بعد تطبيق جميع التوصيات والملاحظات، لما له من أثر كبير في استقطاب التوافد الأجنبي في البلاد وسيعزز بذلك واقع التنمية الاقتصادية في العراق".

وأوضح البيان أن " التدقيق تم بحضور فريق التدقيق الدولي - الإيكاو ووزير داخلية حكومة اقليم كردستان العراق ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي وفريق التدقيق الأمني التابع لقسم أمن الطيران المدني ".

وكانت سلطة الطيـران المـدني العراقـي قد ناقشت، أمس السبت، الاستعدادات لغرض البدء بعملية التدقيق الأمني الـدولي USAP-CMA، بحضور فريق التدقيق الدولي - ICAO ومدير أمن الطيران المدني ومديري مـطار وأمن اربيل الدولي والفريق الفـني للسلطة.

تحرير: أ.غ

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