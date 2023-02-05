‏محافظ ذي قار: مشاريع جديدة في ناحية الطار تدخل الخدمة  



‏محافظ ذي قار: مشاريع جديدة في ناحية الطار تدخل الخدمة  
2023/02/05 | 13:05 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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