 بعد هبوط قوي لأسهمها.. خسائر

2023/02/05 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سجلت اسهم شركة "بيبسي بغداد" تراجعا قويا في تعاملات البورصة العراقية خلال الأشهر الماضية.

وقال مراسل "الاقتصاد نيوز" إن سهم الشركة انخفض من 3.84 دينار، الى 2.83 دينار، مبينا أن الانخفاض يعود الى زيادة مبيعات المستثمر الأجنبي في الشركة.

ونتيجة لذلك خسرت شركة بيبسي بغداد، 204.3 مليار دينار من قيمتها السوقية خلال الثلاثة اشهر الماضية.

وحققت الشركة خلال السنة الماضية أرباحا تقدر 41 مليار دينار.

وتعاني الشركة خلال الفترة الحالية، من ضعف مبيعاتها نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، اذ ارتفعت كلفة مبيعاتها في السوق المحلية.

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