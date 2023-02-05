"الواشنطن بوست" تكشف تفاصيل اجتماع البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية بإسطنبول

2023/02/05 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف انهيار عملة العراق بعد اجتماع

عُقد بين رئيس البنك المركزي العراقي،

محسن العلاق، ووكيل وزارة الخزانة

الأمريكية برنان نيلسون، وذلك عقب

احتجاجات شهدتها مناطق عراقية على

خلفية تدهور القدرة الشرائية ب

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