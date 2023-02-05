أكثر الأحوال الجوية قسوة في العالم.. شاهد ما حدث في جبل واشنطن بأمريكا

2023/02/05 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت درجة الحرارة في جبل واشنطن بأمريكا إلى أقل من 108 درجة فهرنهايت تحت الصفر، وكانت الرياح تعصف بسرعة 157 كيلومترا بالساعة.

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