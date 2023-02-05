نافذة بيع العملة.. المبيعات النقدية تسيطر على 70% من مجمل المبيعات الكلية البالغة 82 مليون دولار

2023/02/05 | 13:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي اليوم الاحد، اكثر من 82 مليون دولار، فيما تستمر المبيعات النقدية تحوم فوق الـ40 مليون دولار، تستمر مبيعات الحوالات الخارجية بالحفاظ على انخفاضها.

وبحسب نتائج نافذة بيع العملة ليوم الاحد، فقد بلغت المبيعات الكلية 82.134 مليون دولار، جاءت 30% منها فقط كحوالات خارجية حيث بلغت 24.7 مليون دولار.

اما المبيعات النقدية فشكلت 70% من المبيعات الكلية حيث بلغت 57.4 مليون دولار.

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