وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف في دبي

2023/02/05 | 13:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف © اف ب/ارشيف فاروق نعيم اسلام اباد (أ ف ب) – توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاما الأحد في دبي بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني في بيان صدر في اسلام أباد.وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب إن كبار القادة العسكريين […]

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