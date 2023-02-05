2023/02/05 | 13:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: توقف انهيار عملة العراق بعد اجتماع عُقد بين رئيس البنك المركزي...

ظهرت المقالة واشنطن بوست: الخزانة الامريكية حذرت العراق وتركيا من التعامل مع كيانات خاضعة للقيود والعقوبات أولاً على المسلة.

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