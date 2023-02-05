2023/02/05 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت المحكمة الاتحادية، حكمها في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة لوظيفته، بشأن بدلات الإيجار في المنطقة الخضراء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



المحكمة الاتحادية تصدر حكمها في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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