2023/02/05 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني ، اليوم الاحد، باعتقال السلطات الأمنية في مدينة اربيل الناشطة المدنية والبلوغر سلفانا دلشاد . وقال المصدر، ان “الناشطة هي الان معتقلة في سجن إصلاحية النساء في اربيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال الناشطة المدنية “سلفانا دلشاد” في اربيل المركز الخبري الوطني.

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