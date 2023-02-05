أيها النواب.. الدولار يلاحقكم

2023/02/05 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في كل يوم يصحو العراقيون على سيناريو

جديد لكنه سيئ الحبكة، فبعد أن انتظرنا

تفسيراً لصعود الدولار الجنوني، وبعد

أن عجز الناس عن حل لغز سرقة القرن،

وضربنا أخماساً في أسداس لنعرف سر إطلاق

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