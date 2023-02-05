غرب آسيا وأزمة العريق !

2023/02/05 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

العمل الاحترافي التدريبي يستلزم

الشجاعة والثبات على الرأي في كثير من

الأحيان، وبصورة خاصّة في كرة القدم

اللعبة الشعبيّة الأولى والتي تختلف

فيها إدارة الفريق فنيّاً بين المنتخب

الوطني

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