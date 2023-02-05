السفير والجواز الرياضي

2023/02/05 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

تتشرّف البلدان بانتداب سُفراء لها في

مختلف دول العالم، يحملون بين جوانحهم

مسؤوليّة إظهار الوجه المُشرق

والمتطوّر لبلدانهم من خلال انعكاس

رزانة شخصيّاتهم، ودبلوماسيّة

تصرّفاتهم، وغزا

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