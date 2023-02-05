2023/02/05 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية أشخاص وأصيب 35 بجروح، بينهم أربعة في حالة حرجة، بعد أن انقلبت حافلة على طريق سريع في غرب تركيا، الأحد، وفق ما أفادت به، كوبرا ييت باشي، حاكمة ولاية "أفيون قرا حصار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. مقتل 8 وإصابة العشرات بحادث انقلاب حافلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. مقتل 8 وإصابة العشرات بحادث انقلاب حافلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).