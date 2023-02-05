مصرع طفلين باندلاع حريق في مخيم جم مشكو

2023/02/05 | 14:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – زاخو اندلع حريق في مخيم “جمشكو” للنازحين في إدارة منطقة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان العراق.و حسب المعلومات الواردة ل ايزيدي 24، فإن طفلين لقيا مصرعهما فيما أُصيب امرأة بجروح جراء الحريق.

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